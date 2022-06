Résultat des législatives à Régusse - Election 2022 (83630) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Régusse

Le résultat des élections législatives 2022 à Régusse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Var

Le résultat de l' élection législative 2022 à Régusse est maintenant officiel. Les électeurs des 64 autres communes de la 8ème circonscription du Var voteront-ils comme ceux de Régusse ? Le taux de participation s'élève à 51% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (1 028 non-votants). Philippe Schreck a accumulé 39% des voix dans la localité. Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent dans l'ordre 22% et 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Régusse Philippe Schreck Rassemblement National 30,66% 38,74% Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 21,67% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 17,82% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 11,26% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 3,47% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 1,50% Michel Rezk Divers 2,18% 1,50% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,69% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 0,28% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 0,84% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 0,56% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 0,66% Participation au scrutin Circonscription Régusse Taux de participation 47,08% 51,33% Taux d'abstention 52,92% 48,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,46% Nombre de votants 51 392 1 084

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Régusse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:26 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Régusse ? Dans les 2 bureaux de vote de Régusse, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 14,14% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,22% et 0,57% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 16,93% à Régusse pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Régusse ? Les indications nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Régusse dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Lors du dernier scrutin, à Régusse, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position de l'élection avec 39,25% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,34%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 14,14% et Éric Zemmour à 13,0%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Régusse À Régusse, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera sans aucun doute la participation. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient capables de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Régusse. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 110 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,53% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 23,93% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le score de la participation à Régusse en 2017 ? Au cours des dernières années, les 2 640 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 54,05% des personnes habilitées à voter à Régusse avaient pris part à l'élection au premier tour. La participation était de 47,29% au deuxième tour. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives 2022 à Régusse Les résultats de l'élection législative 2022 à Régusse seront théoriquement divulgués dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra assez rapidement qui des 12 candidats aura son billet pour le 2e tour.

Législatives 2022 à Régusse : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 39,3% des votes au premier tour à Régusse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 19,3% et 14,1% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Régusse grâce à 66,0% des voix, laissant par conséquent 34,0% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les citoyens de Régusse reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022.