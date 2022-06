Résultat de la législative à Reventin-Vaugris : en direct

12/06/22 17:12

Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 51,98% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Reventin-Vaugris, à comparer avec un taux d'abstention de 46,91% au deuxième tour. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

Le niveau d'abstention sera immanquablement un facteur décisif des élections législatives 2022 à Reventin-Vaugris. L'inflation et ses répercussions sur la vie des familles pourraient entre autres faire le jeu du pourcentage d'abstention à Reventin-Vaugris (38121). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,92% au niveau de la ville, contre une participation de 83,06% au premier tour, soit 1 231 personnes. En comparaison, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Reventin-Vaugris ( Isère ) seront incités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29,7% des votes au premier tour à Reventin-Vaugris, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 27,5% et 15,9% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 51,5% des votes face à Marine Le Pen (48,5%). Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.