Les électeurs de Rieumes avaient donné 19,49% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la manche initiale de la dernière présidentielle 2022. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,19% et 2,9% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 25,58% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Rieumes ?

Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection à Rieumes avec 28,28% des suffrages, au premier round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 21,35%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,49% et Jean Lassalle à 7,66%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les tendances nationales des derniers jours infléchiront sans doute la donne et donc le résultat des législatives à Rieumes dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%.