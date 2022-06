Résultat de la législative à Rosult : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rosult sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rosult. En direct 18:41 - La coalition LFI-PS-EELV pèse lourd à Rosult Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Rosult, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2ème round des législatives. Son postulant a donc son importance ce 19 juin. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,12%, 5,38%, 0,98% et 10,43% en avril. Autrement dit un total de 29,91% pour le bloc de gauche. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Rosult ? Avec 30,18% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Rosult pour le premier round des législatives dimanche 12 juin. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 25,15% des voix. Enfin, la candidature Rassemblement National obtient 24,17% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Rosult, le score de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives 2022 sera un élément important Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? En 2017, lors des élections législatives, 52,78% des personnes en âge de voter à Rosult avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 44,33% pour le deuxième round. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round et 55,4% en 2012, toujours au second tour. 10:30 - Les votants de Rosult ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Rosult et il y a encore du temps pour donner de la voix lors de ce deuxième round, puisque l'unique bureau de vote de la ville sera ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont toujours en lice pour le verdict des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Rosult - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rosult aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 20ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Guillaume Florquin Rassemblement National Fabien Roussel Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Rosult - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rosult

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 20ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rosult Fabien Roussel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,15% 30,18% Guillaume Florquin (Ballotage) Rassemblement National 32,62% 24,17% Delphine Alexandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,69% 25,15% Éric Renaud Divers gauche 8,70% 11,29% Béatrice Lasserre Reconquête ! 3,19% 2,21% Rudy Patel Ecologistes 3,03% 2,33% Monique Huon Divers droite 1,66% 2,70% Bruno Duquesne Parti radical de gauche 1,21% 1,60% Dimitri Mozdzierz Divers extrême gauche 0,75% 0,37% Participation au scrutin Circonscription Rosult Taux de participation 39,62% 54,82% Taux d'abstention 60,38% 45,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,72% Nombre de votants 32 298 836

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Rosult est tombé. À Rosult, les 1525 habitants votant dans la 20ème circonscription du Nord se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les citoyens des 25 autres communes composant la 20ème circonscription du Nord voteront-ils comme ceux de Rosult ? Fabien Roussel a accumulé 30% des voix. Delphine Alexandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Guillaume Florquin (Rassemblement National) le suivent avec 25% et 24% des votes. Le taux d'abstention représente 45% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 689 non-votants.

Législatives 2022 à Rosult : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Rosult ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31,0% des suffrages au premier tour à Rosult, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et celui qui fut le troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23,8% et 13,1% des suffrages. Le choix des citoyens de Rosult était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58,3% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 41,7% des voix. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?