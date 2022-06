Résultat des législatives à Rosult - Election 2022 (59230) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Rosult

Le résultat des élections législatives 2022 à Rosult est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 20ème circonscription du Nord

Le résultat de l' élection législative à Rosult a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. Pour le 1er round des élections législatives, les électeurs de Rosult enregistrés dans la 20ème circonscription du Nord se sont prononcés pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Fabien Roussel a enregistré 30% des votes à l'échelle de la localité. Delphine Alexandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Guillaume Florquin (Rassemblement National) ramassent dans l'ordre 25% et 24% des voix. Le niveau de l'abstention atteint 45% des électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 20ème circonscription du Nord, ce qui représente 689 non-votants. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription résultera de la conduite des électeurs des 25 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rosult Fabien Roussel Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,13% 30,18% Guillaume Florquin Rassemblement National 32,64% 24,17% Delphine Alexandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,69% 25,15% Éric Renaud Divers gauche 8,70% 11,29% Béatrice Lasserre Reconquête ! 3,19% 2,21% Rudy Patel Ecologistes 3,04% 2,33% Monique Huon Divers droite 1,66% 2,70% Bruno Duquesne Parti radical de gauche 1,21% 1,60% Dimitri Mozdzierz Divers extrême gauche 0,75% 0,37% Participation au scrutin Circonscription Rosult Taux de participation 39,62% 54,82% Taux d'abstention 60,38% 45,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 0,72% Nombre de votants 32 298 836

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rosult sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:04 - Sur qui vont converger les électeurs de gauche à Rosult ? Les votants de Rosult avaient apporté 13,12% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la première manche de la présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,38% et 0,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 19,48% pour le bloc de gauche dans la commune. 16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Rosult ? A l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Rosult, Emmanuel Macron figurait en pôle position avec 30,97% des voix, devant Marine Le Pen à 23,8%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 13,12% et Fabien Roussel à 10,43%. Les tendances nationales des dernières heures modifieront sans doute ce tableau et donc le résultat des législatives à Rosult. Or la majorité a baissé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - À Rosult, l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 demeure la participation L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Rosult. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 519 personnes en âge de voter au sein de la ville, 16,81% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 17,58% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles pourrait entre autres éloigner les électeurs de Rosult (59230) des isoloirs. 11:30 - À Rosult quels étaient les chiffres de l'abstention à Rosult en 2017 ? Au cours des derniers scrutins, les 1 941 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, sur les 1 491 inscrits sur les listes électorales à Rosult, 55,67% étaient allés voter au premier tour. La participation était de 47,22% au tour deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Quelques données clés pour les élections à Rosult La commune de Rosult n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 9 candidats se présentent pour cette élection législative à Rosult soit à peu près autant en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats dès 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Rosult : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Rosult ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31,0% des suffrages au premier tour à Rosult, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et celui qui fut le troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23,8% et 13,1% des suffrages. Le choix des citoyens de Rosult était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58,3% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 41,7% des voix. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?