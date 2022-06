Résultat de la législative à Sadirac : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sadirac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sadirac. En direct 18:08 - Le bloc des Insoumis avait terminé sur la 1re marche il y a sept jours à Sadirac La Nupes pouvait se fixer un total théorique de 33,27% à Sadirac avant les élections législatives. Soit l'addition des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat des législatives au premier tour à Sadirac. Son représentant a obtenu 31,76% des suffrages le 12 juin dernier sur place. De quoi offrir tout de même la première position à la Nupes. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Sadirac ? Pour le premier tour de l'élection législative, le 12 juin dernier, les habitants de Sadirac ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 31,76% des suffrages. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 25,95% des suffrages. La candidature Rassemblement National reçoit 20,2% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives 2022 à Sadirac ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012, toujours au deuxième tour. L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Lors des législatives de 2017, 43,49% des personnes aptes à participer à une élection à Sadirac s'étaient rendues aux urnes au second tour, ce qui représentait 1303 votants sur les 3483 personnes inscrites sur les listes électorales. 10:30 - On vote à Sadirac pour la 2ème étape des législatives Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont sur la ligne de départ dans la circonscription de Sadirac aujourd'hui, pour le second round des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures réduit. Et les 3483 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et choisir leur représentant lors de ce deuxième tour.

Résultats des législatives 2022 à Sadirac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sadirac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Pascal Lavergne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathilde Feld Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Sadirac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sadirac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 12ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sadirac Mathilde Feld (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,94% 31,76% Pascal Lavergne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,58% 25,95% Hager Jacquemin Rassemblement National 20,28% 20,20% Bruno Marty Divers gauche 9,72% 7,34% Yves d'Amecourt Divers droite 6,12% 3,53% Bastien Mercier Les Républicains 4,54% 2,90% François-Xavier Marques Reconquête ! 4,13% 3,81% Véronique Silverio Ecologistes 1,59% 1,94% Yunyue Jacquelin Droite souverainiste 1,21% 1,37% Richard Lavin Divers extrême gauche 0,90% 1,20% Participation au scrutin Circonscription Sadirac Taux de participation 53,54% 51,35% Taux d'abstention 46,46% 48,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,33% Nombre de votants 47 181 1 792

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Sadirac. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de suffrages auprès des 3490 citoyens de Sadirac de la 12ème circonscription de la Gironde. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 154 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Sadirac. Dans la commune, Mathilde Feld a accumulé 32% des votes. Pascal Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Hager Jacquemin (Rassemblement National) captent dans l'ordre 26% et 20% des voix. Le niveau de l'abstention s'élève à 49% des citoyens enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 12ème circonscription de la Gironde.

Législatives 2022 à Sadirac : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Sadirac seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27,5% des voix au premier tour à Sadirac, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et la présidente du RN avaient obtenu 22,4% et 22,2% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Sadirac avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 59,6% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 40,4% des voix.