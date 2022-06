Résultat des législatives à Sain-Bel - Election 2022 (69210) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de la législative 2022 à Sain-Bel. Au niveau de la 8ème circonscription du Rhône, les 1710 habitants de Sain-Bel ont opté pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Reste encore à déterminer si les électeurs des 65 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Sain-Bel. Cécile Bulin a obtenu 27% des suffrages. Elle précède Dominique Despras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Antoine Dubois (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 23% et 18% des suffrages. Le taux de participation représente 49% des habitants autorisés à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de la 8ème circonscription du Rhône, ce qui représente 841 votants.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 25.69% des votes au premier tour à Sain-Bel. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23.08% et 22.32% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Sain-Bel avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 57.55% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 42.45% des votes. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 2 388 habitants de Sain-Bel ( Rhône ) seront invités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ?