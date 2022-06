Résultat de la législative à Saint-Amarin : 2e tour en direct

19/06/22 18:38

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Amarin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Amarin. En direct 18:38 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a une semaine à Saint-Amarin ? La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait enregistré 12,86% des suffrages au 1er tour de la législative dimanche dernier dans l'unique bureau de vote de Saint-Amarin. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,65%, 3,54%, 1,24% et 1,4% en avril. Voilà qui donnait une réserve de voix de 21,83% à gauche de l'échiquier. 13:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives à Saint-Amarin Au fil des scrutins passés, les 2284 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les élections législatives, 59,37% des personnes en âge de voter à Saint-Amarin avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 53,88% pour le round deux. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au second round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Les citoyens de Saint-Amarin ont jusqu'à 18 heures pour voter Le vote a débuté ce matin à Saint-Amarin et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote lors de cette 2ème étape, puisque l'unique bureau de vote de la ville reste ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés la semaine passée sont toujours candidats pour le résultat final des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Amarin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Amarin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin

Résultats des législatives 2022 à Saint-Amarin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Amarin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Amarin Marion Wilhelm (Ballotage) Rassemblement National 26,19% 32,56% Raphaël Schellenberger (Ballotage) Les Républicains 22,25% 25,03% Sandrine Mayer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,09% 14,09% Chrystelle Garel Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,31% 12,86% Guy Baschung Régionaliste 4,71% 3,15% Ophélie Lefort Reconquête ! 3,37% 4,65% Guillaume Reffay Ecologistes 2,08% 1,09% Corinne Morgen Ecologistes 1,94% 0,68% Sylvie Christophe Droite souverainiste 1,71% 1,23% Olivier Bitterlin Ecologistes 1,42% 2,74% Cédric Altherr Ecologistes 0,86% 0,55% Aimé Sense Divers extrême gauche 0,81% 1,23% Martine Lapouble Barthou Divers centre 0,26% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Saint-Amarin Taux de participation 43,75% 44,80% Taux d'abstention 56,25% 55,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,80% Nombre de votants 45 491 749

Le résultat de l'élection législative à Saint-Amarin est tombé. Pour le 1er round des législatives, les habitants de Saint-Amarin enregistrés dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin ont désigné la candidate Rassemblement National. Au sein de la ville, Marion Wilhelm a accumulé 33% des votes. Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Sandrine Mayer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec dans l'ordre 25% et 14% des voix. Le niveau de l'abstention s'élève à 55% des électeurs habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription. Cependant, le résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin peut toujours basculer si les électeurs des 76 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Saint-Amarin.

Législatives 2022 à Saint-Amarin : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 34,1% des votes au premier tour à Saint-Amarin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et celui qui endossa le costume du troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 23,1% et 15,7% des votes. Le choix des habitants de Saint-Amarin était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (59,2% des votes), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 40,8% des suffrages. Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales résidant à Saint-Amarin (68) seront incités à contribuer aux législatives comme partout en France.