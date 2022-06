Résultat de la législative à Saint-André-de-Sangonis : en direct

12/06/22 11:08

Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de suivre cette journée d'élections législatives à Saint-André-de-Sangonis, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On trouve 15 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Les électeurs de Saint-André-de-Sangonis ( Hérault ) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 28.6% des votes au premier tour à Saint-André-de-Sangonis. La finaliste perdante de la dernière élection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25.4% et 19.5% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Saint-André-de-Sangonis avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 54.9% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 45.1% des voix.