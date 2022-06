Résultat de la législative à Saint-Aubin-sur-Mer : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Aubin-sur-Mer dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Aubin-sur-Mer sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Aubin-sur-Mer. En direct 18:07 - Des législatives prometteuses à Saint-Aubin-sur-Mer pour le bloc des Insoumis Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Aubin-sur-Mer, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant ce deuxième round des élections législatives 2022. Son candidat a donc un poids ce 19 juin. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,83%, 6,73%, 1,59% et 2,54% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, délivrait un point de départ théorique de 27,69% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Aubin-sur-Mer. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Saint-Aubin-sur-Mer ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Les chiffres à l'échelle nationale camouflent parfois des réalités locales complexes, comme par exemple à Saint-Aubin-sur-Mer. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a amassé 29,82% des suffrages dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er round de l'élection législative. 13:30 - À Saint-Aubin-sur-Mer, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2ème tour seront un élément essentiel Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 48,28% des électeurs de Saint-Aubin-sur-Mer s'étaient rendus dans l'isoloir au dernier round, ce qui représentait 970 votants sur les 2096 habitants en âge de voter. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le 2e round des élections législatives a débuté à Saint-Aubin-sur-Mer Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer vont probablement être publiés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le résultat devrait tomber dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Aubin-sur-Mer aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Valérie Harel Nouvelle union populaire écologique et sociale Bertrand Bouyx Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Aubin-sur-Mer

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Aubin-sur-Mer Bertrand Bouyx (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,85% 29,82% Valérie Harel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,19% 27,70% Philippe Chapron Rassemblement National 19,04% 14,87% Cédric Nouvelot Les Républicains 17,99% 16,73% Xavier Brunschvicg Divers gauche 4,45% 3,98% Philippe Mesguich Reconquête ! 3,24% 3,19% Anne Boissel Droite souverainiste 1,83% 0,97% Michaël Friquet Ecologistes 1,53% 2,30% Isabelle Peltre Divers extrême gauche 0,88% 0,44% Nicolas Muller Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Aubin-sur-Mer Taux de participation 53,32% 54,61% Taux d'abstention 46,68% 45,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 0,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 1,48% Nombre de votants 49 346 1 148

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer est maintenant publié. À Saint-Aubin-sur-Mer, les 2102 électeurs inscrits dans la 5ème circonscription du Calvados ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bertrand Bouyx a amassé 30% des votes. Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 28% des suffrages. Quant à lui, Cédric Nouvelot (Les Républicains) décroche 17% des votes. Toutefois, le résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Calvados peut encore évoluer si les électeurs des 136 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Saint-Aubin-sur-Mer. Le taux d'abstention s'élève à 45% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative (1 148 votants).

Législatives 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 36% des suffrages au premier tour à Saint-Aubin-sur-Mer, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle et l'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 19% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Saint-Aubin-sur-Mer était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (69% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 31% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Saint-Aubin-sur-Mer (14750) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ?