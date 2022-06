Résultat des législatives à Saint-Aubin-sur-Mer - Election 2022 (14750) [PUBLIE]

12/06/22 22:25

Résultat des législatives 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Calvados

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer est tombé. Dans la 5ème circonscription du Calvados, les 2102 habitants de Saint-Aubin-sur-Mer ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'échelle de la commune, Bertrand Bouyx a effectivement collecté 30% des voix. Il précède Valérie Harel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Cédric Nouvelot (Les Républicains) qui recueillent 28% et 17% des suffrages. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de la 5ème circonscription du Calvados découlera de la conduite des électeurs des 136 autres communes qui la composent. L'abstention parmi les électeurs habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 45%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Aubin-sur-Mer Bertrand Bouyx Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,85% 29,82% Valérie Harel Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,19% 27,70% Philippe Chapron Rassemblement National 19,04% 14,87% Cédric Nouvelot Les Républicains 17,99% 16,73% Xavier Brunschvicg Divers gauche 4,45% 3,98% Philippe Mesguich Reconquête ! 3,24% 3,19% Anne Boissel Droite souverainiste 1,83% 0,97% Michaël Friquet Ecologistes 1,53% 2,30% Isabelle Peltre Divers extrême gauche 0,88% 0,44% Nicolas Muller Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Aubin-sur-Mer Taux de participation 53,32% 54,61% Taux d'abstention 46,68% 45,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 0,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 1,48% Nombre de votants 49 346 1 148

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Aubin-sur-Mer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Pour la gauche, les 16,83% de Mélenchon à Saint-Aubin-sur-Mer donnent de l'espoir Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Aubin-sur-Mer, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait obtenu 16,83% des suffrages le 10 avril dernier. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,73% et 1,59% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 25,15% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Saint-Aubin-sur-Mer. 16:30 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Aubin-sur-Mer ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Saint-Aubin-sur-Mer. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Or le président sortant avait obtenu 36,25% des voix à Saint-Aubin-sur-Mer, à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% en France. La candidate du Front national se hissait à 18,92% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,83% (contre 22%). 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Aubin-sur-Mer ? À Saint-Aubin-sur-Mer, l'une des clés de ces législatives 2022 sera sans aucun doute l'étendue de la participation. La guerre russo-ukrainienne est de nature à priver les isoloirs de leurs citoyens à Saint-Aubin-sur-Mer (14750). Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,42% dans la ville. La participation était de 76,86% au premier tour, ce qui représentait 1 611 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers scrutins. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, 2 009 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Aubin-sur-Mer avaient participé à l'élection au premier tour (soit 56,99%). Le taux de participation était de 48,28% au round deux. 09:30 - Les électeurs de Saint-Aubin-sur-Mer ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Les résultats de l'élection législative 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer seront vraisemblablement connus pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et le résultat devrait poindre dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, puis pour la circonscription.

Législatives 2022 à Saint-Aubin-sur-Mer : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 36% des suffrages au premier tour à Saint-Aubin-sur-Mer, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle et l'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 19% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Saint-Aubin-sur-Mer était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (69% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 31% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Saint-Aubin-sur-Mer (14750) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ?