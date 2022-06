Résultat de la législative à Saint-Cyr-sur-Menthon : 2e tour en direct

Dans l'unique bureau de vote de Saint-Cyr-sur-Menthon, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront sans doute décisives ce dimanche pour le 2ème volet du scrutin. Le candidat de gauche avait enregistré 17,77% des suffrages il y a sept jours. Ce score est toutefois à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 11,94%, 2,44%, 1,69% et 1,69% le 10 avril. Ce sont donc 17,76% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Cyr-sur-Menthon.

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Saint-Cyr-sur-Menthon ?

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone ont cependant tendance à cacher des réalités locales compliquées, comme par exemple à Saint-Cyr-sur-Menthon. Pour le 1er tour, le 12 juin dernier, les habitants de Saint-Cyr-sur-Menthon ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a réuni 27,04% des bulletins de vote. Elle est ressortie devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui récupèrent respectivement 17,77% et 14,94% des voix.