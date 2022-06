Résultat de la législative à Saint-Cyr-sur-Menthon : en direct

En direct

19:25 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Saint-Cyr-sur-Menthon ? Les habitants de Saint-Cyr-sur-Menthon avaient concédé 11,94% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,44% et 1,69% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement atteindre 16,07% à Saint-Cyr-sur-Menthon pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Cyr-sur-Menthon ? Marine Le Pen avait gagné la première position à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Saint-Cyr-sur-Menthon avec 31,48% des votes, au premier round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 27,63%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 11,94% et Éric Zemmour à 7,61%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront peut-être remettre en question la donne à Saint-Cyr-sur-Menthon ce dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux élections législatives à Saint-Cyr-sur-Menthon L'une des clés du scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Saint-Cyr-sur-Menthon. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,58% dans la ville, contre une abstention de 19,31% au premier tour. Les appréhensions liées à un retour en force de la pandémie de coronavirus sont de nature à faire surtout gagner le camp de l'abstention à Saint-Cyr-sur-Menthon (01380).

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Saint-Cyr-sur-Menthon aux élections législatives ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières élections, les 1 819 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 46,76% des personnes aptes à voter à Saint-Cyr-sur-Menthon avaient participé à l'élection au premier tour, contre une participation de 39,6% pour le deuxième tour.