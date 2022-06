Résultat de la législative à Saint-Didier : en direct

17:08 - À Saint-Didier, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste l'abstention

L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022 sera sans nul doute le niveau de participation à Saint-Didier. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des foyers français sont en mesure d'inciter les habitants de Saint-Didier à rester chez eux. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 17,24% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,25% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.