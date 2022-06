Résultat de la législative à Saint-Florentin : en direct

12/06/22 10:55

Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-Florentin et il n'est pas trop tard pour se lancer puisque l'unique bureau de vote de la ville peut accueillir les électeurs jusqu'à 19 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription qui couvre la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31% des voix au premier tour à Saint-Florentin. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 30% et 21% des suffrages. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 54% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 46% des suffrages. Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel candidat placeront en pole position des résultats des élections législatives les électeurs habitant à Saint-Florentin à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?