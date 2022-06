En direct

18:48 - Le bloc de gauche si près à Saint-Germain-en-Coglès La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,3% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Saint-Germain-en-Coglès. Ce premier résultat est cependant à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. À Saint-Germain-en-Coglès, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 13,29%, 5,18%, 1,42% et 1,67% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, délivrait un point de départ théorique de 21,56% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Germain-en-Coglès.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Saint-Germain-en-Coglès ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien sûr tenir compte des habitudes locales, comme à Saint-Germain-en-Coglès. Grâce à 58,78% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Germain-en-Coglès pour le premier round des législatives le 12 juin dernier. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui reçoivent respectivement 17,3% et 16,51% des votes.

13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera la participation à Saint-Germain-en-Coglès ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 49,87% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-en-Coglès avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour le second tour des législatives ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,46% des électeurs de la commune. La participation était de 80,0% au premier tour, ce qui représentait 1248 personnes.