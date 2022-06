Résultat de la législative à Saint-Germain-en-Coglès : en direct

17:07 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Saint-Germain-en-Coglès

À Saint-Germain-en-Coglès, l'un des facteurs importants de ces élections législatives sera immanquablement le niveau de participation. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens de Saint-Germain-en-Coglès (35133). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 19,54% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,0% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.