Résultat de la législative à Saint-Germain-sur-Morin : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-sur-Morin sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Germain-sur-Morin. En direct 18:08 - La nuance Mélenchon était arrivée troisième à Saint-Germain-sur-Morin il y a 7 jours Avec un score de 25,45% des suffrages au 1er tour à Saint-Germain-sur-Morin, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette seconde étape des élections législatives. Son postulant a donc son importance ce 19 juin. Mais ce premier résultat est cependant à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 19,43%, 4,44%, 1,13% et 1,28% il y a deux mois. La Nupes pouvait donc se fixer un total théorique de 26,28% à Saint-Germain-sur-Morin pour ce premier tour des législatives. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Saint-Germain-sur-Morin ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale cachent quelquefois des réalités locales compliquées, comme par exemple à Saint-Germain-sur-Morin. Avec 27,35% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Germain-sur-Morin dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Elle est ressortie devant les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent 27,18% et 25,45% des voix. 13:30 - À Saint-Germain-sur-Morin, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? A l'occasion des dernières législatives, le taux de participation avait atteint 35,98% des votants de Saint-Germain-sur-Morin au deuxième round, autrement dit seulement 929 votants s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second round, 6% de plus qu'au premier tour. 10:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Saint-Germain-sur-Morin Ces élections législatives sont donc relancées à Saint-Germain-sur-Morin, avec le second tour dont l'ouverture a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les qualifiés restant pour devenir député. Les 2705 votants de Saint-Germain-sur-Morin ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-sur-Morin - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Germain-sur-Morin aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste François Lenormand Rassemblement National Franck Riester Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-sur-Morin - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Germain-sur-Morin

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-sur-Morin Franck Riester (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,27% 27,35% François Lenormand (Ballotage) Rassemblement National 25,41% 27,18% Cédric Colin Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,18% 25,45% Nicolas Caux Les Républicains 7,22% 7,42% Jean-Michel Aspro Reconquête ! 4,40% 3,02% Gurvan Judas Divers gauche 2,94% 3,02% Marie-Pierre Chevallier Ecologistes 2,73% 1,55% Éric Noirez Droite souverainiste 1,59% 1,81% Eléonore Lajoye Ecologistes 1,46% 1,04% Jacques Lemoine Divers droite 0,93% 1,55% Pascal Quenot Divers extrême gauche 0,79% 0,60% Redouane Dahmane Divers 0,08% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-sur-Morin Taux de participation 44,20% 43,22% Taux d'abstention 55,80% 56,78% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,34% Nombre de votants 39 043 1 179

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Saint-Germain-sur-Morin. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de suffrages parmi les 2728 électeurs de Saint-Germain-sur-Morin inscrits dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne. Les électeurs des 53 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Saint-Germain-sur-Morin ? Le taux de participation atteint 43% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne. Franck Riester a obtenu 27% des voix au sein de la commune. François Lenormand (Rassemblement National) et Cédric Colin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent 27% et 25% des suffrages.

Législatives 2022 à Saint-Germain-sur-Morin : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Germain-sur-Morin (Seine-et-Marne) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28% des suffrages au premier tour à Saint-Germain-sur-Morin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27% et 19% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 53% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?