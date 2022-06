Résultat de la législative à Saint-Germain-sur-Morin : en direct

12/06/22 19:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-sur-Morin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Quel résultat aux législatives de Saint-Germain-sur-Morin pour la coalition insoumise ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Saint-Germain-sur-Morin comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,43% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,44% et 1,13% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 25% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Germain-sur-Morin ? La dernière présidentielle, à Saint-Germain-sur-Morin, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,76% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 26,87%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,43% et Éric Zemmour à 6,95%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement chambouler cette donne et donc le résultat des législatives à Saint-Germain-sur-Morin dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. 14:30 - À Saint-Germain-sur-Morin, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Germain-sur-Morin, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont par exemple en mesure de faire baisser la participation à Saint-Germain-sur-Morin (77860). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 2 705 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,23% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,25% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-sur-Morin ? Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? En 2017, durant les législatives, 2 582 personnes habilitées à voter à Saint-Germain-sur-Morin avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 42,14%). Le taux de participation était de 35,98% au tour deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Saint-Germain-sur-Morin Bienvenue dans ce direct où vous pourrez vivre ce premier volet des législatives 2022 à Saint-Germain-sur-Morin, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Sont en lice 12 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Germain-sur-Morin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Gurvan Judas Divers gauche François Lenormand Rassemblement National Franck Riester Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascal Quenot Divers extrême gauche Éric Noirez Droite souverainiste Jacques Lemoine Divers droite Jean-Michel Aspro Reconquête ! Eléonore Lajoye Ecologistes Nicolas Caux Les Républicains Cédric Colin Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Pierre Chevallier Ecologistes Redouane Dahmane Divers

Législatives 2022 à Saint-Germain-sur-Morin : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Germain-sur-Morin (Seine-et-Marne) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28% des suffrages au premier tour à Saint-Germain-sur-Morin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27% et 19% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 53% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?