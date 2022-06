Résultat de la législative à Saint-Jean-le-Vieux : 2e tour en direct

En direct

18:06 - La coalition de Jean-Luc Mélenchon si proche à Saint-Jean-le-Vieux Avec un score de 25,81% des suffrages au 1er tour à Saint-Jean-le-Vieux, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant cette 2ème étape des élections législatives. Son représentant a donc un poids ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,14%, 4,33%, 2,52% et 1,44% le 10 avril. Ce sont donc 24,43% de votants en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Jean-le-Vieux.

15:30 - Les candidats Divers droite peuvent-elles l'emporter à Saint-Jean-le-Vieux ? Pour le 1er tour des élections législatives, dimanche 12 juin, les électeurs de Saint-Jean-le-Vieux ont plébiscité les candidats Divers droite à qui ils ont accordé 42,23% des bulletins de vote. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 25,81% des voix. A la 3e place, la candidature Rassemblement National recueille 18,04% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

13:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des législatives 2022 à Saint-Jean-le-Vieux Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. Les jeunes générations manifestent généralement une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le deuxième tour des législatives ? Durant les élections législatives de 2017, 1293 électeurs de Saint-Jean-le-Vieux avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 54,06%). La participation était de 44,24% pour le second tour.