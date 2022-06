Résultat des législatives à Saint-Julien - Election 2022 (83560) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Saint-Julien

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Julien est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Var

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Julien est tombé. Le taux d'abstention s'élève à 54% des citoyens enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 8ème circonscription du Var (soit 932 votants). Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription découlera des choix des électeurs des 64 autres communes qui la composent. Philippe Schreck a rassemblé 37% des suffrages à l'échelle de la commune. Il arrive devant Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 20% et 20% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Julien Philippe Schreck Rassemblement National 30,66% 37,06% Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 19,96% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 19,63% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 7,13% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 3,73% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 3,07% Michel Rezk Divers 2,18% 3,73% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,86% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 1,21% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 1,10% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 0,55% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 0,99% Participation au scrutin Circonscription Saint-Julien Taux de participation 47,08% 46,41% Taux d'abstention 52,92% 53,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,43% Nombre de votants 51 392 932

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Julien sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Sur qui vont se porter les électeurs de gauche à Saint-Julien ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des paramètres de ces élections législatives, à Saint-Julien comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 16,57% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,91% et 0,88% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 20,36% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Julien ? À Saint-Julien, Marine Le Pen grimpait à la première position de la dernière élection avec 39,55% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,11%. Suivaient, avec 16,57%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,63%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront certainement cette donne lors des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-Julien À Saint-Julien, l'une des clés de ces élections législatives sera l'abstention. Les incertitudes liées à une résurgence du coronavirus pourraient en effet bénéficier au camp de l'abstention à Saint-Julien (83560). Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,57% au sein de la ville. La participation était de 75,25% au premier tour, ce qui représentait 1 505 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Saint-Julien en 2017 ? Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des scrutins antérieurs ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 47,52% au premier tour dans la commune à Saint-Julien. La participation était de 42,24% au dernier round. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Saint-Julien Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-Julien et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Saint-Julien : les enjeux