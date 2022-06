Résultat des législatives à Saint-Maixent-l'École - Election 2022 (79400) [PUBLIE]

12/06/22 21:22

Le résultat de la législative à Saint-Maixent-l'École est tombé. Au niveau de la 2ème circonscription des Deux-Sèvres, les 3883 citoyens de Saint-Maixent-l'École ont désigné la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Delphine Batho a rassemblé 34% des suffrages. Elle ressort devant Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Carine Revers (Rassemblement National) qui ramassent respectivement 24% et 22% des votes. Le niveau de la participation représente 48% des électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 1 867 votants. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Saint-Maixent-l'École. Les électeurs de 131 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres.

L'un des critères essentiels des législatives 2022 sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Saint-Maixent-l'École. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 71,22% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 73,0% au premier tour, c'est-à-dire 2 823 personnes. Les préoccupations liées à une résurgence de l'épidémie de covid pourraient potentiellement priver les isoloirs de leurs citoyens à Saint-Maixent-l'École (79400).

Lors du dernier scrutin, à Saint-Maixent-l'École, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote au 1er round de l'élection avec 28,33% des voix, devant Marine Le Pen à 26,41%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 18,92% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,37%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines infléchiront probablement cette donne lors des législatives dans la ville. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des enjeux de ces législatives 2022, à Saint-Maixent-l'École comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 18,92% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,14% et 1,59% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 25,65% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Saint-Maixent-l'École.

Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 28,33% des suffrages au premier tour à Saint-Maixent-l'École, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et celui qui joua le rôle de 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 26,41% et 18,92% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Maixent-l'École avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 55,90% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 44,10% des votes. Le président des Français aura-t-il la possibilité d'obtenir une majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Comme partout dans le pays, les habitants de Saint-Maixent-l'École (79) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat préféreront-ils ?