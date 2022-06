Résultat de la législative à Saint-Martin-de-Ré : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Martin-de-Ré dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Martin-de-Ré sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Martin-de-Ré. En direct 18:10 - La coalition Mélenchon avait terminé sur la 3e marche à Saint-Martin-de-Ré il y a sept jours Les électeurs de Saint-Martin-de-Ré avaient accordé 12,25% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés, pour la manche initiale des législatives. Ce score est cependant à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,5%, 4,17%, 1,17% et 1,67% il y a deux mois. Ce sont donc 19,51% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Martin-de-Ré. 15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Saint-Martin-de-Ré ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques de chaque territoire, comme par exemple à Saint-Martin-de-Ré. Les candidats Divers gauche ont accumulé 42,88% des suffrages dimanche 12 juin 2022 pour le premier round des législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 23,38% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 12,25% des voix. 13:30 - À Saint-Martin-de-Ré, les chiffres de l'abstention au 2ème tour seront un élément décisif Au fil des dernières années, les 2227 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,52% dans la commune. L'abstention était de 20,94% au premier tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? La semaine dernière, 51,99% des personnes habilitées à voter à Saint-Martin-de-Ré avaient pris part à l'élection. 10:30 - On vote ce 19 juin à Saint-Martin-de-Ré pour la seconde manche des élections Au cas où vous avez encore des doutes concernant les candidats finalistes de ce deuxième épisode dans l'unique circonscription de Saint-Martin-de-Ré, pas de panique. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-de-Ré - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Martin-de-Ré aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Olivier Falorni Divers gauche Jean-Marc Soubeste Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-de-Ré - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Martin-de-Ré

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Martin-de-Ré Olivier Falorni (Ballotage) Divers gauche 29,02% 38,25% Jean-Marc Soubeste (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,39% 12,25% Martine Madelaine Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,99% 23,38% Emma Chauveau Rassemblement National 9,54% 11,50% Marie Nédellec Divers gauche 7,38% 4,63% Nicolas François Reconquête ! 3,84% 5,00% Véronique Richez-Lerouge Divers centre 1,83% 3,25% Agnès Chair Ecologistes 1,14% 1,13% Antoine Colin Divers extrême gauche 0,58% 0,50% Nadine Tanguy Divers droite 0,23% 0,13% Philippe Pere Divers 0,06% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Martin-de-Ré Taux de participation 50,32% 51,99% Taux d'abstention 49,68% 48,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30% 0,00% Nombre de votants 55 588 808

Le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Martin-de-Ré est tombé. À Saint-Martin-de-Ré, les 1554 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime ont choisi la candidature Divers gauche. Olivier Falorni a engrangé 38% des votes. Il est suivi par Martine Madelaine (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Marc Soubeste (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 23% et 12% des voix. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime peut encore basculer si les électeurs des 19 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint-Martin-de-Ré. Le niveau de la participation représente 52% des électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (746 non-votants).

Législatives 2022 à Saint-Martin-de-Ré : les enjeux

Les habitants de Saint-Martin-de-Ré reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette localité pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 39,1% des suffrages au premier tour à Saint-Martin-de-Ré, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien député européen avaient obtenu 19,3% et 12,5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Martin-de-Ré avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 65,2% des votes, laissant ainsi à Marine Le Pen 34,8% des suffrages.