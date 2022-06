Résultat de la législative à Saint-Mathieu-de-Tréviers : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Mathieu-de-Tréviers sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Mathieu-de-Tréviers. En direct 18:05 - Un premier résultat porteur pour la Nupes à Saint-Mathieu-de-Tréviers Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Mathieu-de-Tréviers, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce deuxième round des législatives 2022. Cet électorat a donc son importance ce dimanche 19 juin. Ce score est tout de même à analyser au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 28,44%, 6,31%, 2,46% et 1,96% en avril. Ce qui donnait un potentiel de 39,17% pour le bloc de gauche dans la commune. 15:30 - À Saint-Mathieu-de-Tréviers, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée Le 12 juin dernier lors du 1er tour, les citoyens de Saint-Mathieu-de-Tréviers ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 33,43% des votes. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent grâce à 22,97% et 18,41% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - La participation peut-elle encore descendre au 2ème tour des législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est très bas durant de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 47,11% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Mathieu-de-Tréviers avaient boudé les urnes. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations politiques précédentes. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3918 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,33% étaient restés chez eux. L'abstention était de 17,02% au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Saint-Mathieu-de-Tréviers ! A quelle heure s'achèvent les législatives ? Ces législatives sont donc relancées à Saint-Mathieu-de-Tréviers, avec le second épisode sur les rails depuis ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les quelques candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 3918 votants de Saint-Mathieu-de-Tréviers ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Mathieu-de-Tréviers - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Sébastien Rome Nouvelle union populaire écologique et sociale Manon Bouquin Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Mathieu-de-Tréviers - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Mathieu-de-Tréviers Sébastien Rome (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,06% 33,43% Manon Bouquin (Ballotage) Rassemblement National 22,71% 18,41% Jean-François Eliaou Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,87% 22,97% Jean-Pierre Pugens Parti radical de gauche 8,56% 7,31% Alexandre Arguel Reconquête ! 5,14% 4,17% Michel Garcia Divers droite 3,63% 1,87% Joseph Francis Union des Démocrates et des Indépendants 2,87% 3,63% Jean-Noël Fleury Divers droite 2,18% 1,42% Stéphane Cassarini Ecologistes 2,07% 2,95% Sébastien Giai Gianetto Ecologistes 1,07% 1,18% Roger Ducamp Droite souverainiste 1,04% 0,88% Pierre Bastide d'Izard Divers droite 0,96% 0,79% Florence Larue Divers extrême gauche 0,51% 0,54% Julie Péréa Divers gauche 0,31% 0,44% Pierre Le Romain Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Mathieu-de-Tréviers Taux de participation 51,29% 52,89% Taux d'abstention 48,71% 47,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 1,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,48% Nombre de votants 61 126 2 076

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Mathieu-de-Tréviers est tombé. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de bulletins de votes parmi les 3925 habitants de Saint-Mathieu-de-Tréviers de la 4ème circonscription de l'Hérault. Sébastien Rome a ainsi amassé 33% des voix à l'échelle de la commune. Il ressort devant Jean-François Eliaou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Manon Bouquin (Rassemblement National) qui recueillent 23% et 18% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 47% (soit 1 849 non-votants). Le résultat final de la législative au niveau de la 4ème circonscription de l'Hérault découlera des choix des électeurs des 98 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Saint-Mathieu-de-Tréviers : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 28,4% des voix au premier tour à Saint-Mathieu-de-Tréviers, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et l'ex-députée européenne avaient obtenu 24,6% et 20,0% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 61,2% des suffrages face à Marine Le Pen (38,8%). Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?