Résultat de la législative à Saint-Mathieu-de-Tréviers : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Mathieu-de-Tréviers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Saint-Mathieu-de-Tréviers ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,31% et 2,46% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 37,21% pour la Nupes pour ces législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Mathieu-de-Tréviers ? Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. Lors de la dernière présidentielle, à Saint-Mathieu-de-Tréviers, Jean-Luc Mélenchon accostait en première position avec 28,44% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,56%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 20,01% et Éric Zemmour à 6,38%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 918 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,67% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 82,98% au premier tour, ce qui représentait 3 251 personnes. La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, seraient notamment capables de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Mathieu-de-Tréviers. 11:30 - À Saint-Mathieu-de-Tréviers, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément important Les législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 57,06% au premier tour dans la commune à Saint-Mathieu-de-Tréviers, à comparer avec un taux d'abstention de 50,92% pour le tour deux. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers ? Si vous hésitez encore sur les 15 impétrants au 1er tour dans la circonscription de Saint-Mathieu-de-Tréviers, prenez le temps de réfléchir. Les bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Mathieu-de-Tréviers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Pierre Le Romain Divers Alexandre Arguel Reconquête ! Florence Larue Divers extrême gauche Roger Ducamp Droite souverainiste Stéphane Cassarini Ecologistes Jean-Noël Fleury Divers droite Julie Péréa Divers gauche Michel Garcia Divers droite Jean-François Eliaou Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Rome Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Pugens Parti radical de gauche Pierre Bastide d'Izard Divers droite Joseph Francis Union des Démocrates et des Indépendants Sébastien Giai Gianetto Ecologistes Manon Bouquin Rassemblement National

Législatives 2022 à Saint-Mathieu-de-Tréviers : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Saint-Mathieu-de-Tréviers ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 28,4% des voix au premier tour à Saint-Mathieu-de-Tréviers, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et l'ex-députée européenne avaient obtenu 24,6% et 20,0% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 61,2% des suffrages face à Marine Le Pen (38,8%). Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?