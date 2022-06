Résultat de la législative à Saint-Morillon : 2e tour en direct

19:00 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Saint-Morillon

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Morillon, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce second volet des élections législatives 2022. Son candidat a donc une certaine envergure ce dimanche. Mais ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 19,54%, 6,22%, 2,84% et 2,22% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 30,82% à Saint-Morillon pour ce premier tour.