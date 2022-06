Résultat des législatives à Saint-Paul-en-Forêt - Election 2022 (83440) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Saint-Paul-en-Forêt

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Paul-en-Forêt est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Saint-Paul-en-Forêt. À Saint-Paul-en-Forêt, les 1442 électeurs rattachés à la 8ème circonscription du Var ont choisi le représentant Rassemblement National. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Saint-Paul-en-Forêt. Les citoyens de 64 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Philippe Schreck a réuni 32% des voix. Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent respectivement 28% et 16% des voix. Le taux d'abstention parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 8ème circonscription du Var s'établit à 53%, ce qui représente 763 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Paul-en-Forêt Philippe Schreck Rassemblement National 30,66% 31,59% Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 27,72% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 15,80% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 9,54% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 7,75% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 1,94% Michel Rezk Divers 2,18% 1,34% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,49% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 0,89% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 1,19% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 0,15% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 0,60% Participation au scrutin Circonscription Saint-Paul-en-Forêt Taux de participation 47,08% 47,09% Taux d'abstention 52,92% 52,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 0,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,59% Nombre de votants 51 392 679

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Paul-en-Forêt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:48 - Quel verdict pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Paul-en-Forêt ? Les inscrits de Saint-Paul-en-Forêt avaient donné 13,3% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,76% et 0,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 17,43% à Saint-Paul-en-Forêt pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Saint-Paul-en-Forêt ? À Saint-Paul-en-Forêt, Marine Le Pen achevait la course en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,67% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 21,19%. Arrivaient ensuite, avec 13,3%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 12,66%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront sans doute cette donne lors des législatives dans la commune. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Saint-Paul-en-Forêt À Saint-Paul-en-Forêt, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,25% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 22,87% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait notamment susceptible de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Paul-en-Forêt. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Paul-en-Forêt ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. En 2017, pendant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 55,61% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-Paul-en-Forêt. Le taux d'abstention était de 50,64% pour le second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Saint-Paul-en-Forêt 12 candidats ont voulu se faire élire dans la circonscription de Saint-Paul-en-Forêt ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures élevé comparé à celui des autres circonscriptions. Les 1434 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et choisir un favori pour ce 1er tour.

Législatives 2022 à Saint-Paul-en-Forêt : les enjeux