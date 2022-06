Résultat de la législative à Saint-Péray : en direct

12/06/22 17:13

Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté habituellement les habitants de cette commune lors des scrutins passés ? Lors des dernières élections législatives, le taux de participation avait représenté 54,75% au premier tour au niveau de Saint-Péray. La participation était de 46,85% pour le round numéro deux.

À Saint-Péray, le niveau de participation constituera incontestablement un critère clé des élections législatives 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,68% au niveau de la commune. L'abstention était de 18,62% au premier tour. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique sont capables d'impacter les choix que feront les électeurs de Saint-Péray.

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces mouvements des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Saint-Péray au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place au dernier scrutin présidentiel à Saint-Péray avec 33,35% des suffrages, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 20,28%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,46% et Éric Zemmour à 6,99%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Saint-Péray ( Ardèche ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. Les citoyens de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 33,4% des votes au premier tour à Saint-Péray, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,3% et 17,5% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Péray avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 64,3% des suffrages, laissant par conséquent 35,7% des votes à Marine Le Pen.