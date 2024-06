Résultat des législatives à Saint-Pierre-la-Palud : l'élection 2024 en direct

12:05 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Saint-Pierre-la-Palud

Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 43,87% des votants de Saint-Pierre-la-Palud, contre une abstention de 48,96% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,47% au premier tour et seulement 61,77% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Pierre-la-Palud ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.