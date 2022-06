Résultat des législatives à Saint-Pierre-la-Palud - Election 2022 (69210) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Pierre-la-Palud. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des 2124 habitants de Saint-Pierre-la-Palud de la 8ème circonscription du Rhône. Dans la ville, Dominique Despras a obtenu 27% des voix. Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 25% des voix. Quant à lui, Antoine Dubois (Rassemblement National) recueille 20% des suffrages. Les électeurs des 65 autres communes appartenant à la 8ème circonscription du Rhône voteront-ils comme ceux de Saint-Pierre-la-Palud ? La participation représente 50% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription législative (1 052 votants).

Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 30,58% des suffrages au premier tour à Saint-Pierre-la-Palud. Celui qui était candidat à un nouveau mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,51% et 18,61% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Pierre-la-Palud avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 57,95% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 42,05% des suffrages. Le président des Français aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Les citoyens de Saint-Pierre-la-Palud (69210) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?