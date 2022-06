Résultat des législatives à Saint-Sauveur-Villages - Election 2022 (50200) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saint-Sauveur-Villages. Dans la 3ème circonscription de la Manche, les électeurs de Saint-Sauveur-Villages ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation atteint 48% des habitants figurant dans les listes électorales dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 1 289 votants. Dans la commune, Stéphane Travert a réuni 31% des votes. En deuxième place, Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 25% des votes. De son côté, Carmen Masson (Rassemblement National) obtient 20% des votes. Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 159 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Manche.

Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 30,0% des suffrages au premier tour à Saint-Sauveur-Villages. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,5% et 16,3% des votes. Le choix des votants de Saint-Sauveur-Villages était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (54,4% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 45,6% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président récemment réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour acquérir une majorité de l'hémicycle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Sauveur-Villages ( Manche ) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.