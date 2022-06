Résultat de la législative à Saint-Symphorien : 2e tour en direct

19/06/22 18:55

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Symphorien sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Symphorien. En direct 18:55 - Les alliés de Jean-Luc Mélenchon si près à Saint-Symphorien Un des enjeux de ces législatives 2022, en France, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Symphorien, le candidat de la gauche réunie avait enregistré 22,87% des suffrages le dimanche 12 juin. Mais ce score est néanmoins à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 21,29%, 1,99%, 2,18% et 3,5% en avril. Ce sont donc 28,96% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Saint-Symphorien. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Saint-Symphorien ? Au soir du premier tour, le 12 juin dernier, les habitants de Saint-Symphorien ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 32,51% des votes. Elle a coiffé au poteau les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent 22,87% et 22,18% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. 13:30 - À Saint-Symphorien, le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives sera un élément décisif Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 45,13% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Symphorien avaient boudé les urnes. L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,52% dans la ville, à comparer avec une abstention de 20,87% au premier tour. 10:30 - Les infos clés des législatives à Saint-Symphorien C'est donc reparti pour ces législatives à Saint-Symphorien, avec la 2ème étape sur les rails depuis ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les finalistes restant pour devenir député. Les 1356 électeurs de Saint-Symphorien ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Symphorien - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Symphorien aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Sacha André Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Mette Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Symphorien - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Symphorien

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Symphorien Sophie Mette (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,75% 22,18% Sacha André (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,23% 22,87% Damien Obrador Rassemblement National 23,44% 32,51% Serge Detrieux Parti radical de gauche 6,00% 3,44% Rene Cardoit Les Républicains 5,47% 5,65% Sylvie Mantel Reconquête ! 4,17% 4,55% Armelle Cruse Divers droite 2,19% 3,72% Valérie Viltet Ecologistes 1,72% 1,10% Jean-Philippe Delcamp Divers extrême gauche 1,56% 2,20% Milène Gellé Droite souverainiste 1,37% 0,83% Jean-Claude Laloubère Divers 0,87% 0,96% Maëva Bogo Droite souverainiste 0,20% 0,00% Guillaume Besset Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Symphorien Taux de participation 51,62% 54,87% Taux d'abstention 48,38% 45,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09% 2,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,40% Nombre de votants 52 738 744

Le résultat du premier round de l' élection législative à Saint-Symphorien est maintenant officiel. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des citoyens de Saint-Symphorien inscrits dans la 9ème circonscription de la Gironde. Reste encore à savoir si les citoyens des 87 autres communes faisant partie de la 9ème circonscription de la Gironde feront les mêmes choix que ceux de Saint-Symphorien. Au sein de la commune, Damien Obrador a recueilli 33% des votes. Il précède Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sophie Mette (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent respectivement 23% et 22% des votes. Le taux d'abstention s'élève à 45% des citoyens inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (612 non-votants).

Législatives 2022 à Saint-Symphorien : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Saint-Symphorien seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30% des voix au premier tour à Saint-Symphorien, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le candidat de "La France Insoumise" et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 21% et 20% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Symphorien avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 55% des suffrages, abandonnant ainsi 45% des voix à Emmanuel Macron.