Résultat de la législative à Saint-Symphorien : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Symphorien sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Symphorien. En direct 18:37 - La 2e place à Saint-Symphorien pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon La réserve de voix à gauche avant ces législatives à Saint-Symphorien culminait à 24,85%. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Saint-Symphorien ont pourtant apporté 33,62% de leurs votes à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de la législative. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Symphorien ? Avec 34,62% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Symphorien lors du premier tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National captent respectivement 33,62% et 17,12% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter le résultat des législatives 2022 à Saint-Symphorien ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au second tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. En 2017, à l'occasion des législatives, parmi les 1508 inscrits sur les listes électorales à Saint-Symphorien, 49,33% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,75% au second round. 10:30 - On vote à Saint-Symphorien pour la deuxième manche des élections Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de cette deuxième étape des législatives 2022 à Saint-Symphorien, jusqu'à la révélation des résultats. Sont alignés les candidats qualifiés il y a une semaine et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Symphorien - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Symphorien aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres

Tête de liste Liste Delphine Batho Nouvelle union populaire écologique et sociale Cécilia Rochefort Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Symphorien - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Symphorien

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Symphorien Delphine Batho (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,38% 33,62% Cécilia Rochefort (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,08% 34,62% Carine Revers Rassemblement National 19,42% 17,12% Gaël Joseph Divers gauche 7,27% 5,09% Emilie Baudrez Les Républicains 6,34% 5,58% Roland Sainty Reconquête ! 2,89% 1,86% Valérie Dupuy Droite souverainiste 1,56% 1,61% Roger Gorizzutti Divers extrême gauche 1,06% 0,50% Participation au scrutin Circonscription Saint-Symphorien Taux de participation 50,17% 50,96% Taux d'abstention 49,83% 49,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83% 0,49% Nombre de votants 49 319 820

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative à Saint-Symphorien. À Saint-Symphorien, les 1609 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au niveau de la commune, Cécilia Rochefort a enregistré 35% des voix. Elle est suivie par Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carine Revers (Rassemblement National) qui reçoivent respectivement 34% et 17% des suffrages. Le taux de participation parmi les citoyens figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour la 2ème circonscription des Deux-Sèvres s'établit à 51%, ce qui représente 820 votants. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 131 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Saint-Symphorien.

Législatives 2022 à Saint-Symphorien : les enjeux

Les citoyens de Saint-Symphorien (79270) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer à l'élection des députés français qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 39% des suffrages au premier tour à Saint-Symphorien, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 22% et 16% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Symphorien gratifié de 68% des votes, abandonnant donc à Marine Le Pen 32% des suffrages. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?