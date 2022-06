Résultat de la législative à Saint-Symphorien : en direct

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Symphorien sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - La participation reste l'enjeu majeur de ces élections législatives à Saint-Symphorien Le taux d'abstention constituera immanquablement un critère essentiel du scrutin législatif 2022 à Saint-Symphorien. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des foyers français combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à détourner les habitants de Saint-Symphorien des bureaux de vote. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,52% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 20,87% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Saint-Symphorien, le score de l'abstention lors des législatives 2022 sera un élément clé Les élections législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Au fil des derniers scrutins, les 1 866 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, parmi les 1 389 personnes en âge de voter à Saint-Symphorien, 60,98% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,2% au dernier round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Symphorien ? La ville de Saint-Symphorien ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 13 candidats se présentent pour cette élection législative à Saint-Symphorien soit légèrement plus en moyenne que dans le reste du pays. Les résultats seront connus dès 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Symphorien

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Symphorien comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Sacha André Nouvelle union populaire écologique et sociale Serge Detrieux Parti radical de gauche Jean-Philippe Delcamp Divers extrême gauche Sophie Mette Ensemble ! (Majorité présidentielle) Damien Obrador Rassemblement National Valérie Viltet Ecologistes Guillaume Besset Divers Milène Gellé Droite souverainiste Rene Cardoit Les Républicains Sylvie Mantel Reconquête ! Jean-Claude Laloubère Divers Armelle Cruse Divers droite Maëva Bogo Droite souverainiste

Législatives 2022 à Saint-Symphorien : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Saint-Symphorien seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30% des voix au premier tour à Saint-Symphorien, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le candidat de "La France Insoumise" et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 21% et 20% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Symphorien avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 55% des suffrages, abandonnant ainsi 45% des voix à Emmanuel Macron.