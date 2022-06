16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Symphorien ?

Les indications nationales des dernières heures s'appliqueront certainement à Saint-Symphorien ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Or à Saint-Symphorien, Emmanuel Macron avait terminé en tête de la dernière élection avec 39,04% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 21,99%. Arrivaient ensuite, avec 15,59%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,78%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%.