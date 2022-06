Résultat de la législative à Saint-Vigor-le-Grand : 2e tour en direct

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 33,58% des suffrages le 12 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 20,86% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National décroche 19,4% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Saint-Vigor-le-Grand

L'étude des dernières élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, 57,97% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Vigor-le-Grand avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 49,07% au second round. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second tour, 6% de plus qu'au premier tour.