Résultat de la législative à Saint-Vigor-le-Grand : en direct

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Saint-Vigor-le-Grand comme dans toute la France. Cet électorat représentait 14,63% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. On peut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,18% et 2,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 24,04% à Saint-Vigor-le-Grand pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Vigor-le-Grand ?

Les indicateurs nationaux des ultimes semaines se répercuteront certainement à Saint-Vigor-le-Grand ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Or à Saint-Vigor-le-Grand, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote de la dernière élection avec 35,26% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 22,23%. On trouvait plus loin, avec 14,63%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,18%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à 21,95%.