Résultat de la législative à Saint-Vincent-de-Paul : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Vincent-de-Paul dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Vincent-de-Paul sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Vincent-de-Paul. En direct 18:06 - Le bloc Insoumis avait terminé en première position il y a 7 jours à Saint-Vincent-de-Paul La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait potentiellement obtenir 29,01% à Saint-Vincent-de-Paul avant le premier tour des législatives. C'est en effet le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 4 bureaux de vote de Saint-Vincent-de-Paul, les voix qui avaient finalement choisi la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés lors du premier tour étaient pourtant de 33,92% il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même offert la première position à la Nupes. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Vincent-de-Paul ? Grâce à 33,92% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Saint-Vincent-de-Paul dimanche 12 juin lors du 1er tour des élections législatives. Elle est ressortie devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui récupèrent 30,73% et 17,88% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. 13:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter lors du 2ème tour des législatives 2022 à Saint-Vincent-de-Paul ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est trop haut lors de ce type d'élection. La semaine dernière, 52,58% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Vincent-de-Paul avaient pris part à l'élection. L'observation des résultats des précédents scrutins est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 79,34% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 83,71% au premier tour, ce qui représentait 2040 personnes. 10:30 - Les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours s'opposent dans l'unique circonscription de Saint-Vincent-de-Paul ce 19 juin, pour le second tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures réduit. Et les 2437 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 4 bureaux de vote et décider qui sera élu à l'issue de ce second round.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Vincent-de-Paul - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Vincent-de-Paul aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste Lionel Causse Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Marc Lespade Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Vincent-de-Paul - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Vincent-de-Paul

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Vincent-de-Paul Lionel Causse (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,73% 30,73% Jean-Marc Lespade (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,29% 33,92% Véronique Rivoire Rassemblement National 16,11% 17,88% Marc Vernier Les Républicains 4,79% 3,35% Sophie de Brosses Divers centre 4,36% 4,39% Muriel Loubet Reconquête ! 4,12% 3,35% Christian Laffont Divers droite 1,97% 2,39% Jonathan Hareng Ecologistes 1,50% 0,96% Jean-Pierre Etchoimborde Droite souverainiste 1,44% 1,12% Dominique Lecuona Régionaliste 0,91% 0,88% Pascal Demangeot Divers extrême gauche 0,78% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Saint-Vincent-de-Paul Taux de participation 52,43% 52,58% Taux d'abstention 47,57% 47,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02% 2,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,85% Nombre de votants 64 506 1 294

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Vincent-de-Paul. Les citoyens de Saint-Vincent-de-Paul votant dans la 2ème circonscription des Landes se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du 1er round des législatives 2022. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Saint-Vincent-de-Paul. Les habitants de 50 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. L'abstention parmi les habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription des Landes s'établit à 47%. Jean-Marc Lespade a réuni 34% des votes dans la ville. Lionel Causse (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Véronique Rivoire (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 31% et 18% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Vincent-de-Paul : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Vincent-de-Paul (40990) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 26% des voix au premier tour à Saint-Vincent-de-Paul, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23% et 18% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Vincent-de-Paul gratifié de 54% des votes, laissant donc à Marine Le Pen 46% des voix. Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?