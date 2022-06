Résultat de la législative à Saint-Vincent-de-Paul : en direct

En direct

19:25 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Saint-Vincent-de-Paul ? Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Saint-Vincent-de-Paul, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait obtenu 17,76% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,35% et 4,4% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 25,51% à Saint-Vincent-de-Paul pour ces légilsatives.

16:30 - À Saint-Vincent-de-Paul, des sondages aussi parlants ? Lors du dernier scrutin, à Saint-Vincent-de-Paul, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position de l'élection présidentielle avec 25,96% des voix, devant Marine Le Pen à 23,46%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 17,76% et Jean Lassalle avec 10,26%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront certainement la situation lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pour rappel la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives à Saint-Vincent-de-Paul À Saint-Vincent-de-Paul, l'un des facteurs déterminants des législatives 2022 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Le conflit militaire russo-ukrainien et son impact sur l'économie mondiale pourraient entre autres détourner l'attention des citoyens de Saint-Vincent-de-Paul (40990) du vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 79,34% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 83,71% au premier tour, c'est-à-dire 2 040 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Saint-Vincent-de-Paul quel était le taux de la participation à Saint-Vincent-de-Paul en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,33% au premier tour au niveau de Saint-Vincent-de-Paul, à comparer avec une abstention de 46,25% pour le second tour.