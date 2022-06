Résultat de la législative à Saint-Vincent-de-Tyrosse : en direct

En direct

17:18 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Vincent-de-Tyrosse ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 26,78% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 22,21%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,11% et Jean Lassalle à 8,71%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des voix en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières semaines changeront sans doute la donne et donc le résultat des législatives à Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-Vincent-de-Tyrosse La participation constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Saint-Vincent-de-Tyrosse. La guerre en Ukraine serait de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 312 personnes en âge de voter dans la commune, 25,86% étaient restées chez elles. L'abstention était de 22,92% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Les chiffres de l'abstention aux législatives, un élément fort à Saint-Vincent-de-Tyrosse ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette agglomération ? A l'occasion des précédentes législatives, 5 934 électeurs de Saint-Vincent-de-Tyrosse avaient participé au vote au premier tour (soit 50,44%). La participation était de 44,2% au second round.