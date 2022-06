Résultat de la législative à Salernes : en direct

12/06/22 11:08

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 30% des voix au premier tour à Salernes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et celui qui joua le rôle de troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 21% et 19% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Salernes avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 58% des votes, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 42% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Quel postulant à l'hémicycle les 3 878 habitants de Salernes classeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?