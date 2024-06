Résultat des législatives à Sallebœuf : l'élection 2024 en direct

À Sallebœuf, l'abstention sera indéniablement l'une des clés des législatives 2024. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 019 personnes en âge de voter dans la ville, 18,39% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 15,16% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,66% au premier tour et seulement 46,87% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Sallebœuf ? La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Sallebœuf.

08:02 - Premier tour des législatives à Sallebœuf : horaires des 3 bureaux de vote

Pour voter, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Sallebœuf (de Mairie à Preau Ecole Elementaire). Lors des législatives, les 577 députés de l'Assemblée législative vont être désignés lors d'un scrutin uninominal à deux tours. Autrement dit, ce dimanche, les votants de Sallebœuf vont devoir se décider entre les différents candidats de leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, sans majorité absolue. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...), du bloc présidentiel arrivera à obtenir le plus de suffrages à Sallebœuf ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.