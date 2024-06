Résultat des législatives à Schœneck : l'élection 2024 en direct

12:06 - Schœneck : la mobilisation des habitants aux législatives

À Schœneck, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs essentiels des élections législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,12% au premier tour et seulement 57,63% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,3% au niveau de la ville, contre une abstention de 26,91% au premier tour.