Résultat de la législative à Segonzac : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Segonzac. Grâce à 31,23% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Segonzac le 12 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. La candidature Rassemblement National recueille 21,38% des suffrages. Enfin, la candidature Les Républicains glane 16,31% des voix.

La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 14,15% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Segonzac. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 10,37%, 4,38%, 1,34% et 1,43% le 10 avril. Ce sont donc 17,52% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Segonzac.

Le résultat de la législative à Segonzac est publié. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de voix parmi les 1628 habitants de Segonzac inscrits dans la 2ème circonscription de la Charente. Au sein de la localité, Sandra Marsaud a accumulé 31% des voix. Marceau Rappasse (Rassemblement National) et Jean-Hubert Lelièvre (Les Républicains) ramassent 21% et 16% des suffrages. Les citoyens des 149 autres communes composant la 2ème circonscription de la Charente voteront-ils comme ceux de Segonzac ? Le taux de participation parmi les citoyens figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 41%.

Quel sera la conclusion des législatives à Segonzac ( Charente ) à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31.6% des votes au premier tour à Segonzac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 29.0% et 10.4% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Segonzac avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 50.2% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 49.8% des votes.