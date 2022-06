Dans les 4 bureaux de vote de Segonzac, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 10,37% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,38% et 1,34% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total espéré de 16,09% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Segonzac ?

À Segonzac, Emmanuel Macron remportait la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 31,64% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 28,95%. On trouvait plus loin, avec 10,37%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,97%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures boulverseront certainement ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.