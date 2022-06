En direct

19:25 - Du côté de la gauche, les 16,7% de Jean-Luc Mélenchon à Seillans regardés de près Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Seillans, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 16,7% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,35% et 1% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total probable de 21,05% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Seillans ? Lors de la dernière élection, à Seillans, Marine Le Pen figurait en première position de l'élection présidentielle avec 28,34% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,27%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 16,7% et Éric Zemmour à 11,92%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront sans doute remettre en question cette donne lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Seillans À Seillans, le taux d'abstention constituera un facteur essentiel des élections législatives. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz seraient de nature à détourner l'attention des citoyens de Seillans (83440) du vote. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 895 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,51% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 75,46% au premier tour, ce qui représentait 1 430 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention aux élections législatives à Seillans va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? Au cours des dernières années, les 2 704 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 57,03% des électeurs de Seillans avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 50,53% au tour deux. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.