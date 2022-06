Résultat des législatives à Seillons-Source-d'Argens - Election 2022 (83470) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat du premier round de l' élection législative à Seillons-Source-d'Argens a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Philippe Schreck a amassé 34% des suffrages au sein de la localité. Il coiffe au poteau Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 22% et 21% des suffrages. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 64 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Seillons-Source-d'Argens. L'abstention s'élève à 60% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 8ème circonscription du Var.

Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des derniers scrutins, les 2 540 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les élections législatives de 2017, le taux de participation avait représenté 44,64% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Seillons-Source-d'Argens. La participation était de 41,48% pour le dernier round.

À Seillons-Source-d'Argens, le niveau d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs principaux des législatives. La guerre en Ukraine pourrait potentiellement tempérer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Seillons-Source-d'Argens (83470). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,92% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,01% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Seillons-Source-d'Argens, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 16,31% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,71% et 0,84% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,55% du côté de la gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37% des votes au premier tour à Seillons-Source-d'Argens, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ex-député européen avaient obtenu 20% et 16% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Seillons-Source-d'Argens avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 61% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 39% des voix. Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Quel impétrant à l'hémicycle les 2 540 habitants de Seillons-Source-d'Argens fixeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?