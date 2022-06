Résultat de la législative à Septème : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Septème sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Septème ? L'abstention sera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif à Septème. La guerre en Ukraine pourrait en effet bénéficier à l'abstention à Septème (38780). Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 19,31% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Septème, le score de l'abstention aux élections législatives 2022 sera un élément déterminant Au cours des dernières années, les 2 108 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières législatives, 1 510 électeurs de Septème avaient pris part au vote au premier tour (soit 44,64%), contre une participation de 40,74% au dernier round. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Septème 8 candidats se présentent dans la seule circonscription de Septème aujourd'hui, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants assez bas comparé à celui du reste du pays. Les 1647 votants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 2 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 1er tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Septème

Les élections législatives 2022 auront lieu à Septème comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Jacques Lacaille Divers extrême gauche Benoit Auguste Rassemblement National Jean-Claude Lassalle Les Républicains Eloïc Dufour Ecologistes Thibaut Monnier Reconquête ! Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Louis Goujon Droite souverainiste Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Septème : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Septème prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ? Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37% des voix au premier tour à Septème. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 12% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Septème avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 58% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 42% des voix.