Résultat des législatives à Serpaize - 2e tour élection 2022 (38200) [DEFINITIF]

19/06/22 20:46

Résultats des législatives 2022 à Serpaize

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Serpaize est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du second tour dans l'Isère

Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription de l'Isère

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Serpaize Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 53,63% 50,92% Benoit Auguste Rassemblement National 46,37% 49,08% Participation au scrutin Circonscription Serpaize Taux de participation 45,20% 52,21% Taux d'abstention 54,80% 47,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,88% 6,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86% 1,17% Nombre de votants 37 293 768

L'élection législative touche à sa fin à Serpaize avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e round. Les habitants seront amenés en 2024 à participer au résultat des européennes à Serpaize . La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 1471 citoyens inscrits dans la 8ème circonscription de l'Isère résidant à Serpaize. Cependant, le résultat de la législative dans la 8ème circonscription de l'Isère peut encore basculer si les électeurs des 34 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Serpaize. Caroline Abadie a accumulé 50.92% des suffrages. Quant à lui, Benoit Auguste (Rassemblement National) capte 49.08% des voix. Le taux d'abstention s'établit à 47.79% des habitants autorisés à voter de la commune pour cette circonscription électorale (768 votants).

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Serpaize Caroline Abadie (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,18% 24,10% Benoit Auguste (Ballotage) Rassemblement National 22,91% 28,61% Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,88% 22,29% Jean-Claude Lassalle Les Républicains 20,89% 13,53% Thibaut Monnier Reconquête ! 4,23% 5,80% Eloïc Dufour Ecologistes 3,01% 3,48% Jean-Louis Goujon Droite souverainiste 1,62% 1,16% Jacques Lacaille Divers extrême gauche 1,26% 1,03% Participation au scrutin Circonscription Serpaize Taux de participation 48,49% 53,27% Taux d'abstention 51,51% 46,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28% 0,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,13% Nombre de votants 40 005 783

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Serpaize sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Serpaize. En direct 18:49 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée en 3e position à Serpaize dimanche dernier Le bloc de gauche partait avec un potentiel de voix de 24,92% à Serpaize avant le premier tour des élections législatives. Soit la somme des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de Serpaize, les voix qui se sont finalement accumulées sur le bloc de gauche au 1er tour de la législative étaient pourtant de 22,29% il y a une semaine. Ce qui avait tout de même placé la Nupes dans les trois premiers. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Serpaize ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle du pays masquent toutefois des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Serpaize. La candidature Rassemblement National a accumulé 28,61% des voix à l'occasion du premier round des législatives le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 24,1% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 22,29% des suffrages. 13:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter lors du 2ème tour des législatives 2022 à Serpaize ? L'étude des résultats des scrutins passés permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, parmi les 1330 inscrits sur les listes électorales à Serpaize, 51,31% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 45,64% au round deux. Plus de la moitié des votants ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Serpaize ! La ville de Serpaize n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les postulants qualifiés dimanche dernier se soumettent au vote pour ce 2e round de l'élection législative à Serpaize. Les résultats seront dévoilés à partir de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Serpaize : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Serpaize (38) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 30,9% des voix au premier tour à Serpaize, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 26,3% et 16,2% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 51,8% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 48,2% des suffrages. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?