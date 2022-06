Résultat de la législative à Serpaize : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Serpaize sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Serpaize ? L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Serpaize. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des familles sont notamment capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Serpaize. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 460 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,7% étaient allés voter. La participation était de 84,73% au premier tour, c'est-à-dire 1 237 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Serpaize lors du premier tour des législatives 2022 ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au fil des dernières années, les 2 056 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, parmi les 1 330 inscrits sur les listes électorales à Serpaize, 51,31% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,64% pour le second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Serpaize Les paramètres de ces législatives 2022 à Serpaize sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 8 candidats. Un chiffre légèrement moins élevé que celui du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la mobilisation.

Résultat des élections législatives 2022 à Serpaize

Les élections législatives 2022 auront lieu à Serpaize comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Jacques Lacaille Divers extrême gauche Benoit Auguste Rassemblement National Jean-Claude Lassalle Les Républicains Eloïc Dufour Ecologistes Thibaut Monnier Reconquête ! Quentin Dogon Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Louis Goujon Droite souverainiste Caroline Abadie Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Serpaize : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Serpaize (38) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 30,9% des voix au premier tour à Serpaize, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 26,3% et 16,2% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 51,8% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 48,2% des suffrages. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?